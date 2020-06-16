Не уявляю, як Усик поб'є Ф'юрі – експерт

Про реальний рівень українця в суперважкому дивізіоні можна буде говорити лише після бою з Чісорою.

Відомий спортивний журналіст та експерт боксу Олександр Бєлєнький розповів champion.com.ua про перспективи Олександра Усика у суперважкій вазі та проблеми, з якими він там може зіткнутися.

«95 відсотків нинішніх важковаговиків Олександр легко поб'є. Але я не впевнений щодо таких габаритних хлопців як Ентоні Джошуа, Деонтей Вайлдер, Тайсона Ф'юрі. Це проблемна група для українця. Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі. Не лише Усик – хто завгодно.

Багато років тому я розмовляв з казахом Василем Жировим. Він став чемпіоном у крузервейті і перейшов в хевівейт. Говорив, що абсолютно готовий до нового для себе дивізіону. Успішно спарингував з суперваговиками. Але як став проводити бої в хевівейті, почалися проблеми. Боюся, що і з Усиком може статися подібне.

Думаю, про реальний рівень українця в суперважкому дивізіоні можна буде говорити лише після бою з Чісорою. Те, що Олександр пройде Дерека – зрозуміло. Цікаво подивитися, як він його переможе. Чи стане британець проблемою для українця. З нетерпінням чекаю бою Усика з Чісорою», - розповів Бєлєнький.

23 травня Усик мав провести бій з Дереком Чісорою в Лондоні. Поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу на невизначений термін.

Нагадаємо, Олександр Усик є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBO Ентоні Джошуа.

Переможець бою Усик - Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа.