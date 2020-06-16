У ЗМІ очікують на заяву про поновлення тенісного сезону у серпні
Укрінформ
Найближчим часом моють опублікувати формальну заяву про проведення Відкритого чемпіонату США в раніше заплановані терміни (з 31 серпня по 13 вересня).
За інформацією низки видань, напередодні US Open в Америці можуть відбутися турніри Citi Open (з 10-го або 16 серпня) та Western & Southern Open (з 24 серпня), повідомляє BTU.
"Очікується, що тенісні структури нинішнього тижня озвучать публічно не лише рішення про проведення US Open, а й остаточний розклад календаря змагань", - зазначається у повідомленні.
У вересні можуть бути зіграні турніри ATP/WTA у Римі та Мадриді. На кінець вересня також запланований Відкритий чемпіонат Франції.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу у середині березня ATP, WTA, ITF прийняли рішення призупинити тенісний сезон.
Фото: Getty Images.