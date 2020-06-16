Українські тенісисти лідирують у групах на турнірі у Сербії

Сергій Стаховський та Ерік Ваншельбойм виграли стартові поєдинки на чемпіонаті Східної Європи (Eastern European Championship), що проходить на кортах тенісної академії Янко Тіпсаревич у столиці Сербії.

У групі D Стаховський зламав опір словенського тенісиста Альяжа Бедене (4:6, 6:1, 6:4) і сьогодні зустрінеться з представником Боснії і Герцеговини Томіславом Бркичем, який здобув перемогу над сербом Філіпом Стіпичем, повідомляє Укрінформ.

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Ваншельбойм у матчі групи С розгромив серба Мілана Дринича (6:1,6:1). Наступний суперник українця - Нікола Милоевич, який у сербському дербі поступився Міоміру Кецмановичу.

На фото: Стаховський/opensuddefrance.com.