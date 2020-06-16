Супряга і Булеца залишаються в «Дніпрі-1» ще на рік – ЗМІ

Також в оренду «Дніпро-1» візьме захисника «Динамо» Дубінчака.

«Дніпро-1» домовився з «Динамо» про продовження оренди форварда Владислава Супряги і півзахисника Сергія Булеца ще на один сезон. Про це повідомляють журналісти програми «ТаТоТаке».

Супряга повернувся в «Дніпро-1» в минулому році після продажу в «Динамо» влітку 2018 року. В активі нападника 9 голів в 20 матчах за дніпровську команду в поточному сезоні. В активі Булеци 4 голи і 4 ассисти в 23 матчах у всіх турнірах.

Також в команду Дмитра Михайленка відправиться захисник киян Владислав Дубінчак, який в цьому сезоні грає в оренді за «Карпати». У випадку з переходом в «Дніпро-1» також йдеться про оренду. Дубінчак зіграв за львів'ян 19 матчів.

Нагадаємо, півзахисник і капітан «Динамо» Сергій Сидорчук пропустить два тижні через травму ноги, яку він отримав в гостьовому матчі проти «Зорі» (3:1).

Фото: сайт ФК "Дніпро-1"