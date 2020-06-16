Сьогодні Ребров може удруге стати чемпіоном Угорщини

Якщо «Ференцварош» обіграє «Гонвед», він стане недосяжним для конкурентів.

Клуб Сергія Реброва «Ференцварош» в 30-му турі чемпіонату Угорщини зустрінеться в гостях з «Гонведом». У разі перемоги, команда українського тренера стане чемпіоном, повідомляє Укрінформ.

За 4 тури до фінішу чемпіонату «Ференцварош» випереджає найближчого переслідувача «Фегервар» на 11 очок. У складі «Ференцвароша» грають також українські півзахисники Олександр Зубков і Ігор Харатін.

Нагадаємо, в минулому сезоні Сергій Ребров вже перемагав у чемпіонаті Угорщини в якості головного тренера «Ференцвароша».

Фото: Укрінформ