ЄОК виділять $2,8 млн на підтримку національних олімпійських комітетів

Європейські олімпійські комітети (ЄОК) направлять національним олімпійським комітетам (НОК) країн Європи $2,8 млн на підтримку під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ЄОК.

Уточнюється, що $1,25 млн розподілять між 50 національними комітетами, при цьому кожен негайно зможе скористатися сумою в $25 тис. Кошти, що залишаться ($1,55 млн) будуть спрямовані на особливі запити. Перевагу отримають НОК країн, що не входять в ЄС, а також найбільш постраждалі від пандемії.

ЄОК об'єднують 50 національних комітетів країн Європи. Під егідою організації проходять Європейські ігри.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення перенести на рік літню Олімпіаду в Токіо. Ігри мають пройти в Японії з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Фото: eurolympic.org.