ЄОК виділять $2,8 млн на підтримку національних олімпійських комітетів

ЄОК виділять $2,8 млн на підтримку національних олімпійських комітетів

Укрінформ
Європейські олімпійські комітети (ЄОК) направлять національним олімпійським комітетам (НОК) країн Європи $2,8 млн на підтримку під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ЄОК.

Уточнюється, що $1,25 млн розподілять між 50 національними комітетами, при цьому кожен негайно зможе скористатися сумою в $25 тис. Кошти, що залишаться ($1,55 млн) будуть спрямовані на особливі запити. Перевагу отримають НОК країн, що не входять в ЄС, а також найбільш постраждалі від пандемії.

ЄОК об'єднують 50 національних комітетів країн Європи. Під егідою організації проходять Європейські ігри.

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Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення перенести на рік літню Олімпіаду в Токіо. Ігри мають пройти в Японії з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Фото: eurolympic.org.

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