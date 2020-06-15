Українська Прем'єр-ліга посідає друге місце в Європі за кількістю пенальті

Футбольна обсерваторія CIES склала рейтинг елітних європейських ліг, в яких найчастіше призначалися пенальті.

Як уточнює сайт організації, в розрахунок бралися дані починаючи з сезону 2017/2018 і до відходу команд на карантин.

У підсумку, найчастіше пенальті призначалися в польській Екстракляссі - кожні 230 хвилин ігрового часу.

Українська Прем'єр-ліга йде на другому місці. У 531 матчі УПЛ було призначено 207 пенальті (в середньому кожну 231 хвилину). Реалізація склала 73,9% - 28 місце серед 35-ти європейських ліг.

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Рідше всіх пенальті призначаються в чемпіонаті Норвегії - кожні 389 хвилин. А друга з кінця в цьому рейтингу - англійська Прем'єр-ліга (382 хвилини).

Фото: football-observatory.com.