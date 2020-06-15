Теніс: Ерік Ваншельбойм переміг Дринича на чемпіонаті Східної Європи

Український тенісист Ерік Ваншельбойм обіграв у понеділок, 15 червня, серба Мілана Дринича у своїй стартовій зустрічі на турнірі Eastern European Championship.

Результат матчу - 6:1, 6:1. Гра тривала 1 годину 3 хвилини, повідомляє Укрінформ.

Турнір проходить на кортах тенісної академії ексвосьмої "ракетки" світу Янко Типсаревича,

Ваншельбойм очолив групу С, де також представлені сербські гравці Міомір Кецманович та Нікола Милоєвич.

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У квартеті D Eastern European Championship виступає киянин Сергій Стаховський. Разом з ним грають Альєж Бедене (Словенія), Томіслав Бркич (Боснія і Герцеговина) та Філіп Стіпич (Сербія).

Сьогодні Стаховський зустрінеться з Бедене.

Фото: tennisua.org.