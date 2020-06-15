Ділліан Вайт подав до суду на WBC через дату бою з Ф'юрі

Претендент чемпіонський пояс WBC в суперважкій вазі британець Ділліан Вайт, який має боксувати в титульному бою зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі, подав до суду на Всесвітня боксерська рада.

Причина судового позову - перенесення дати поєдинку, повідомляє Sky Sports.

"Вайт висловив розчарування з приводу тривалого очікування титульного бою проти Ф'юрі", - зазначається у повідомленні.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман заявляв, що Ф'юрі має провести обов'язковий захист проти Вайта до лютого 2021 року.

У своєму останньому бою Вайт у грудні 2019 року переміг поляка Маріуша Ваха. У липні він повинен боксувати з росіянином Олександром Повєткіним.

Фото: skysports.com.