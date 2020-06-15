КадірІ через дискваліфікацію пропустить кубковий матч з "Минаєм"

Футбольний хавбек київського "Динамо" Мохаммед Кадірі не зіграє з "Минаєм" у півфіналі Кубка України.

24-річного ганського гравця вилучили у матчі 1/4 фіналу проти "Олександрії", нагадує пресслужба ФК "Динамо".

Також через дискваліфікацію не вийшов би на поле капітан "Динамо" півзахисник Сергій Сидорчук, але він цю зустріч пропускає у зв'язку із травмою.

У складі "Миная" не зіграє захисник Роман Никитюк. Його вилучили у поєдинку 1/4 фіналу проти "Інгульця".

Матч відбудеться "Минай" - "Динамо" відбудеться в селі Минай у середу, 17 червня. Початок - о 14.00.

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Інший півфінал пройде 24 червня. Зустріч "Маріуполь" - "Ворскла" (Полтава) розпочнеться о 19.30.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.