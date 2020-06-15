Цітаїшвілі увійшов до списку претендентів на Golden Boy 2020

Півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі потрапив до списку 100 номінантів на премію Golden Boy 2020.

Цією премією, заснованою 2003 року італійським виданням Tuttosport, нагороджується кращий футболіст Європи у віці до 21-го року, повідомляє Sport Arena.

На звання кращого молодого гравця також претендують Ерлінг Голанд ("Боруссія", Дортмунд), Каллум Гадсон-Одої ("Челсі"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Ансуї Фаті ("Барселона"), Філ Фоден ("Манчестер Сіті") та інші.

Минулого року володарем премії став форвард мадридського "Атлетико" Жоао Феліш. Серед українців на нагороду претендував голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін.

Фото: instagram/fc_dynamo_kyiv.