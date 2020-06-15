Нападник "Десни" Філіппов визнаний кращим гравцем 26-го туру футбольної Прем'єр-ліги

Форвард чернігівської "Десни" Олександр Філіппов визнаний кращим гравцем 26 туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).

Таке рішення прийняла експертна рада УПЛ, до якої увійшли Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумком голосування Філіппов випередив півзахисників Віталія Буяльського ("Динамо", Київ) й Максима Тейшейру ("Олімпік", Донецьк).

Нагадаємо, у 26-му турі Прем'єр-ліги "Десна на виїзді з рахунком 5:1 розгромила "Олександрію". Олександр Філіппов став автором двох голів.

Фото: ua-football.com.