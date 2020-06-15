«Альбасете» Зозулі знову програв

Український нападник зіграв 82 хвилини в матчі.

В матчі 32-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунди) клуб українського форварда Романа Зозулі «Альбасете» вдома програв «Альмерії» 0:1, повідомляє Укрінформ.

Єдиний м’яч в матчі забили в компенсований час до першого тайму. Перемогу гостям приніс уругваєць Нуньєс, який реалізував пенальті. 0:1 – друга поспіль поразка «Альбасете» після поновлення сезону в Іспанії.

30-річний Зозуля вийшов на поле в стартовому складі. На 82-й хвилині українця змінив Гомес Лопес.

«Альбасете» посідає 20-е місце в турнірній таблиці з 35 очками в активі. Клуб Зозулі перебуває в зоні вильоту.

Фото: twitter.com/UDAlmeria_Eng