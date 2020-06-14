Сіпріано і Болбат можуть замінити Ісмаїлі

«Шахтар» втратив на півроку свого лідера.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру розповів телеканалу «Футбол» про заміну Ісмаїлі, який пропустить 6 місяців через травму.

«Намагаючись говорити про позицію, яку займав гравець такого рівня, як Ісмаїлі, говорити про щось складно. Ісмаїлі – гравець з дуже сильним характером, дуже амбітний, дуже великий трудоголік. При цьому – фантастична людина.

Всі хлопці на інших позиціях теж дуже сильні. Але ми зараз говоримо про футболіста, який є прикладом в клубі. На даний момент не хочу ні в якому разі порівнювати будь-якого гравця, який може зайняти позицію Ісмаїлі.

Нам потрібно це оцінити і бути реалістами. У нас є Сіпріано, Болбат, які можуть грати на позиції зліва в обороні. Подивимося, яка буде краща опція на цю позицію», - розповів Каштру.

Після сьогоднішньої перемоги над «Колосом» (1:0) «Шахтар» набрав 68 очок. Відрив від найближчого переслідувача «Динамо» сягає 16 очок. Команда Луїша Каштру вже 20 червня в матчі з «Олександрією» може оформити чемпіонський титул.

Фото: Укрінформ