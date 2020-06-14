Стаховський на карантині кожні чотири дні здавав тест на коронавірус

Перша "ракетка" України Сергій Стаховський розповів про життя в період карантину.

"Мені дуже пощастило і з дружиною, і з дітьми, і з батьками. У нас велика сім'я, але все підтримують один одного. І це дуже круто! А діти взагалі були дуже раді такому карантину - тато щоранку і вечір вдома! Я порушував карантин чисто заради тренувань: тричі на тиждень - теніс, і тричі - фізична підготовка. Займався в маленькій групі, дотримуючись дистанції. Здавав кожен четвертий день тести на коронавірус, щоб ні у кого не виникало питань. Ну і в магазини, звичайно, їздив" , - цитує Стаховського Gotennis.

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Нагадаємо, Стаховський зараз займає 169-у позицію в рейтингу Асоціації теннінісітов пофессіоналов (ATP).

Фото: gotennis.