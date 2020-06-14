Сидорчук уникнув важкої травми і пропустить два тижні

Він може пропустити півфінал Кубка України проти «Миная», а також матчі УПЛ проти «Колоса» і «Десни».

Півзахисник і капітан «Динамо» Сергій Сидорчук пропустить два тижні через травму ноги, яку він отримав в гостьовому матчі проти «Зорі» (3:1), повідомляє сайт dynamo.kiev.ua.

Після прибуття команди до Києва, Сидорчука доставили в лікарню. Там йому наклали шви. Обстеження показало, що пошкодження зв'язок і кісток немає.

Через два тижні півзахиснику знімуть шви, він зможе приступити до індивідуальних тренувань. Він може пропустити півфінал Кубка України проти «Миная», а також матчі УПЛ проти «Колоса» і «Десни».

Сидорчук отримав травму на 80-й хвилині матчу 26-го туру УПЛ проти «Зорі» після фолу Ловро Цвека і не зміг продовжити гру. Півзахисник «Зорі» отримав червону картку.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні Сидорчук зіграв 30 матчів за «Динамо» у всіх турнірах. В його активі один гол і три результативні передачі. «Динамо» йде на другому місці УПЛ, випереджаючи «Зорю» на три очки.

Фото: dynamo.kiev.ua