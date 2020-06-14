В Італії розраховують на швидке повернення уболівальників на трибуни
Укрінформ
Президент Федерації футболу Італії (FIGC) Габріеле Гравіна висловив надію на швидке повернення уболівальників на трибуни стадіонів.
Про це повідомляє Reuters.
"Я щасливий, але все ще не вистачає одного фрагмента - участі уболівальників. Сподіваюся, що вони зможуть дуже швидко повернутися. Сподіваюся, що це станеться на початку липня або найпізніше в середині липня", - заявив Гравіна.
Футбольні турніри в країні були зупинені в березні через пандемію коронавірусу. Великий футбол повернувся в країну двома півфінальними матчами Кубка Італії, за підсумками яких визначилися команди, які боротимуться за трофей - "Ювентус" і "Наполі".
Національна першість країни відновиться 20 червня. Всі матчі проходитимуть без глядачів.
Фото: Football-italia.net.