Мессі вже 12 сезонів поспіль забиває не менше 20 м’ячів за «Барселону»

Загалом в цьому сезоні аргентинець вже забив за «Барселону» 25 м’ячів.

32-річному аргентинському нападнику «Барселони» Ліонелю Мессі підкорилося чергове досягнення в чемпіонаті Іспанії (Ла Ліга), повідомляє Opta.

У поєдинку 28-го туру чемпіонату Іспанії з «Мальоркою» «Барселона» розгромила суперника 4:0, а Ліонель Мессі відзначився забитим м’ячем і двома результативними передачами. Нападник став першим гравцем в історії чемпіонату Іспанії, який в дванадцяти сезонах поспіль зміг вразити ворота суперника не менше 20 разів.

Нагадаємо, що в 32 матчах за «Барселону» в усіх турнірах цього сезону Ліонель Мессі забив 25 м’ячів і зробив 18 результативних передач.

Фото: EFE