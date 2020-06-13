"Маріуполь" і "Ворскла" зіграли внічию на старті 26 туру УПЛ

Футболісти "Маріуполя" та полтавської "Ворскли унічию (1:1) завершили у суботу стартову зустріч 26-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на арені імені Володимира Бойка у Маріуполі забили: Дмитро Топалов (74-та хвилина) - у господарів; Наджееб Якубу (59) - у гостей, повідомляє Укрінформ.

На 90+5 хвилині у складі полтавців вилучений з поля Ігор Пердута.

Сьогодні у чемпіонаті відбудуться ще два матчі. Луганська "Зоря" і київське "Динамо" зійдуться на "Славутич-Арені" у Запоріжжі (початок о 17.00, покаже телеканал "2+2"), а донецький "Олімпік" і "Львів" - на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського (19.30, "Футбол 2").

Два поєдинки 26-го туру пройдуть у неділю, 14 червня. О 17.00 стартує гра на НСК "Олімпійський" між ковалівським "Колосом" та донецьким "Шахтарем" ("Футбол 1"), о 19.30 на стадіоні "Ніка" футболісти "Олександрії" прийматимуть чернігівську "Десну" ("Футбол 1").

Матч "Карпати" (Львів) - "Дніпро-1" перенесений.

Турнірне становище:

перша шістка - "Шахтар" - 65 очок (після 25-ти матчів), "Зоря" - 49 (25), "Динамо" - 49 (25), "Десна" - 46 (25), "Олександрія" - 43 (25), "Колос" - 26 (25);

друга шістка - "Дніпро-1" - 34 (25), "Маріуполь" - 27 (25), "Ворскла" - 23 (25), "Львів" - 22 (25), "Олімпік" - 20 (25), "Карпати" - 14 (23).

Фото: fcmariupol.com.