Ми погодили скорочення зарплат в «Динамо» - Кендзьора

Польський захисник киян не став називати конкретні цифри.

Захисник «Динамо» Томаш Кендзьора підтвердив, що в клубі пішли на скорочення зарплат футболістам, повідомляє польське видання Przeglad Sportowy.

«Так, ми погодили скорочення зарплат в «Динамо». Всі розуміли, яка склалася ситуація. Але я вважаю за краще не називати конкретні суми», - заявив Кендзьора.

В середині квітня президент киян Ігор Суркіс розповів, що в клубі можуть вдатися до тимчасового урізання виплат.

У нинішньому сезоні Кендзьора зіграв в 31 матчі «Динамо» і віддав 5 результативних передач у всіх турнірах.

Сьогодні «Динамо» зіграє з «Зорею» в рамках 26-го туру УПЛ. Початок матчу - о 17:00.

Фото: Fotopyk