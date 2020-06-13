Теніс: сьогодні на турнірі в Ірпені пройде фінал Маштаков - Бєлінський

У суботу, 13 червня, на корті тенісного центру ФТУ в Ірпені пройде заключний поєдинок турніру UTF Gentlemen Invitational.

О 16.00 розпочнеться фінальний матч між 21-річним Микитою Маштаковим та 16-річним В'ячеславом Бєлінським, повідомляє Укрінформ. Півфінальні поєдинки пройшли у впертій боротьбі. Маштаков виграв у Марата Дев'ятьярова - 2:6, 6:3, 7:6 (7:5), а Бєлінський здолав Владислава Манафова - 6:4, 6:4. Читайте також: Цуренко зіграє на виставковому тенісному турнірі у Сербії Як інформувало агентство, подібний жіночий виставковий турнір в Ірпені UTF Invitational Ladies раніше виграла 17-річна киянка Марта Костюк. Фото: ФТУ.