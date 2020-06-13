Лунін провів за "Ов'єдо" другий сухий матч поспіль

Воротар футбольного клубу "Ов'єдо" Андрій Лунін відстояв на нуль в матчі 32-го туру іспанської Сегунди проти "Понферрадіни".

Український голкіпер допоміг своїй команді добитися нічийного результату - 0:0, повідомляє Укрінформ.

Лунін провів другий сухий матч поспіль.

"Ов'єдо" посідає 17-е місце в Сегунді, випереджаючи на 1 очко "Депортіво", що знаходиться в зоні вильоту. У наступному турі 17 червня команда Луніна на своєму полі зустрінеться саме з "Депортіво".

Очікується, що після закінчення орендної угоди українець повернеться в мадридський "Реал", де стане дублером Тібо Куртуа в наступному сезоні.