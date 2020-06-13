Першість світу з велотреку перенесли на квітень 2021 року

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) продовжує публікувати зміни в календарі в зв'язку з пандемією.

У велоспорті на треку юніорську першість світу в Каїрі (Єгипет) перенесено на квітень 2021 року. Чемпіонат Європи відбудеться в 2020-му 11-15 листопада, але місце проведення поки не затверджено, інформує офіційний сайт UCI.

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На невизначений термін перенесено юніорську першість Європи, яку було заплановано на липень в португальській Анадії.

Фото: uci.org.