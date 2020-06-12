Циганков і Піварич вирушили з «Динамо» на матч проти «Зорі»

Обидва пропустили через травми перші матчі після рестарту.

Сьогодні «Динамо» вирушило в Запоріжжя на матч 26-го туру УПЛ проти «Зорі». У заявці киян 21 футболіст, серед них і півзахисник Віктор Циганков та захисник Йосип Піварич, які відновилися після травм, повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Через травму стегна Циганков пропустив перші два матчі «Динамо» після рестарту чемпіонату України. У нинішньому сезоні Віктор зіграв 31 матч за «біло-синіх» В його активі 11 забитих м'ячів і 8 гольових передач.

Піварич останнім часом мав проблеми з литковим м'язом, а всього в нинішньому сезоні хорват зіграв один матч за «Динамо» проти «Олександрії» (1:0) в Кубку України.

Матч «Зоря» - «Динамо» відбудеться завтра, 13 червня, о 17:00. Команда Олексія Михайличенка поступається луганчанам другий рядок в таблиці за результатами особистих зустрічей.

Фото: Укрінформ