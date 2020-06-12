Акції проти Зозулі – це справа рук купки аферистів – Маркевич

Відомий український тренер вважає, що в мадридському районі Вальєкас ставляться упереджено до українців.

Голова комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич прокоментував meta-ratings.com.ua нападки фанатів «Райо Вальєкано» проти форварда «Альбасете» Романа Зозулі.

«Більш порядної людини, ніж Роман, я не зустрічав. У плані порядності, як у людини і як футболіста, у нього все на вищому рівні. Два роки я з ним працював і скажу, що не часто такі люди трапляються. Це провокація. Вся справа рук купки аферистів.

Якось ми ветеранами збірної України їздили до Іспанії, були в районі Мадрида – Вальєкасі. Ми там відчули їхнє ставлення до українців. Це кубло, вони ненавидять Україну і все, що пов'язано з нашою країною. Мені було все зрозуміло, я переконався в їх ставленні до України. Я не кажу, що там всі такі, але якась купка займається провокаціями. Ми там у них виграли з рахунком 6:1.

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Думаю, Зозулі не варто їхати з Іспанії після такого цькування. Іспанія - це Іспанія. Сильна держава в світовому футболі. Навіщо через купку придурків псувати собі кар'єру? Його поважають і люблять в Альбасете. Я був в Іспанії, їздив на гру «Альбасете». Роман мені футболку подарував, я передав її фанату в АТО. Я бачу, як поважають Романа в Альбасете. Він по грі боєць, ноги ніколи не прибирає. Два тайми працює», - сказав Маркевич.

Нагадаємо, «Альбасете», за який виступає український форвард Роман Зозуля, поступився в дограванні матчу 20-го туру «Райо Вальєкано» 0:1. Зозуля зіграв повний матч

«Альбасете» залишається на 18-й позиції. Клуб Зозулі випереджає «Депортиво», що йде в зоні вильоту, лише за додатковими показниками.

Фото: сайт ФК "Дніпро"