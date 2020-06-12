Ребров очолить "Динамо", якщо команда не вийде до Ліги чемпіонів - ЗМІ
Укрінформ
Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров змінить на посту наставника "Динамо" Олексія Михайличенка, якщо він не виведе киян до Ліги чемпіонів,
Якщо ж "Динамо" потрапить до ЛЧ, Ребров стане головним тренером турецького клубу "Фенербахче", повідомляє видання Sabah.
Клуб зі Стамбула в якості головного тренера розглядає Реброва та Ерола Булута з "Аланьяспора".
"Ференцварош" лідирує у чемпіонаті Угорщини.
Фото: en.wikipedia.org.