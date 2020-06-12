Півфінал Кубка України "Минай" - "Динамо" судитиме Катерина Монзуль

Комітети Української асоціації футболу призначили у п'ятницю офіційних осіб на матч 1/2 фіналу Кубку України сезону-2019/2020 "Минай" - "Динамо" (Київ).

Поєдинок у якості головного арбітра обслуговуватиме харків'янка Катерина Монзуль, повідомляє Укрінформ.

На лініях Мозуль допомагатимуть сумчанка Марина Стрілецька та киянка Олександра Ордашева.

Зустріч пройде 17 червня на стадіоні села Минай неподілік від Ужгорода. Початок гри о 14.00.

Інший півфінал пройде пізніше - 24 червня. "Маріуполь" на домашній арені імені Володимира Бойка о 19.30 прийматиме полтавську "Ворсклу".

Фінал Кубка України запланований на 8 липня і відбудеться на "Арені Львів".

Фото: uaf.ua.