Захисник збірної України з баскетболу залишить "Промітеас"

Захисник збірної України Олександр Липовий не виступатиме за грецьку баскетбольну команду "Промітеас" наступного сезону.

Обидві сторони дійшли згоди про дострокове розірвання діючого ще один рік контракту, повідомляє basket.com.ua.

Зарплата Липового є непідйомною для нового бюджету "Промітеаса". У підписанні Липового зацікавлений інший грецький клуб АЕК.

У національній першості українець відіграв у 17 поєдинках і в середньому за 23,7 хвилини на майданчику, набирав 8,0 очка, робив 3,4 підбору і 1,7 передачі.

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У Єврокубку Липовий взяв участь у 14 матчах, набираючи 8,9 очка, роблячи 3,3 підбирання і 1,7 передачі в середньому за 26,4 хвилини на майданчику.

Фото: Onsports.gr.