Визначилися півфіналісти тенісного турніру UTF Gentelmen Invitational

В Ірпені завершився груповий турнір виставкових змагань UTF Gentelmen Invitational, організованих Федерацією тенісу України.

До півфіналу вийшли Микита Маштаков, В'ячеслав Бєлінський, Владислав Манафов та Марат Дев'ятьяров, повідомляє Укрінформ.

Переможець групи А Маштаков зіграє з Дев'ятьяровим (друге місце у квартеті В), а Бєлінський (2) - з Манафовим (1).

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Як інформувало агентство, подібний жіночий виставковий турнір в Ірпені UTF Invitational Ladies раніше виграла 17-річна киянка Марта Костюк.

Фото: ФТУ.