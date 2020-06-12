Визначилися півфіналісти тенісного турніру UTF Gentelmen Invitational
Укрінформ
В Ірпені завершився груповий турнір виставкових змагань UTF Gentelmen Invitational, організованих Федерацією тенісу України.
До півфіналу вийшли Микита Маштаков, В'ячеслав Бєлінський, Владислав Манафов та Марат Дев'ятьяров, повідомляє Укрінформ.
Переможець групи А Маштаков зіграє з Дев'ятьяровим (друге місце у квартеті В), а Бєлінський (2) - з Манафовим (1).
Як інформувало агентство, подібний жіночий виставковий турнір в Ірпені UTF Invitational Ladies раніше виграла 17-річна киянка Марта Костюк.
Фото: ФТУ.