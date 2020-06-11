За дві неявки в Першій лізі виключатимуть зі змагань - ЗМІ
Укрінформ
Сезон в Першій лізі планують поновити 25 червня.
Журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас написав на своїй сторінці у Twitter, що в разі двох неявок на матч клуби Першої ліги виключатимуть зі змагань.
«Перша ліга повинна відновитися 25 червня матчами всіх команд. Якщо хтось бойкотуватиме, тут ніяких послаблень. Позиція тверда - за дві неявки відсторонятимуть від змагань без збереження права на прописку», - написав Бурбас.
Нагадаємо, сьогодні клуби Першої ліги проголосували за відновлення чемпіонату.
Фото: Укрінформ