За дві неявки в Першій лізі виключатимуть зі змагань - ЗМІ

Сезон в Першій лізі планують поновити 25 червня.

Журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас написав на своїй сторінці у Twitter, що в разі двох неявок на матч клуби Першої ліги виключатимуть зі змагань.

«Перша ліга повинна відновитися 25 червня матчами всіх команд. Якщо хтось бойкотуватиме, тут ніяких послаблень. Позиція тверда - за дві неявки відсторонятимуть від змагань без збереження права на прописку», - написав Бурбас.

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Нагадаємо, сьогодні клуби Першої ліги проголосували за відновлення чемпіонату.

Фото: Укрінформ