Екс-глава світової легкої атлетики визнав приховування позитивних допінг-проб росіян
Про це екс-функціонер заявив під час судового слухання, повідомляє британське видання The Times.
Діак зазначив, що приховав 23 допінгових інциденту з росіянами напередодні Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і московського чемпіонату світу-2013.
"Фінансове благополуччя ІААФ необхідно було зберегти, тому я пішов на компроміс", - зізнався 86-річний сенегалець.
Колишній глава ІААФ зазначив, що росіян не покарали в цілях збереження іміджу Росії перед чемпіонатом світу з легкої атлетики 2013 року в Москві. Він зазначив, що скандал також позначився б на спонсорських контрактах.
Діака звинувачують у відмиванні грошей, корупції та здирництві за час роботи президентом федерації.
Також перед судом постане і син Діака Папа Массата Діак, який підозрюється в корупції і відмиванні грошей, пов'язаними з Олімпійськими іграми 2016 і 2020 років.
На фото: Ламін Діак (Reuters).