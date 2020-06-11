Екс-глава світової легкої атлетики визнав приховування позитивних допінг-проб росіян

Колишній глава Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ) Ламін Діак зізнався, що організація приховувала відомості про позитивні допінг-пробах російських спортсменів.

Про це екс-функціонер заявив під час судового слухання, повідомляє британське видання The Times.

Діак зазначив, що приховав 23 допінгових інциденту з росіянами напередодні Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні і московського чемпіонату світу-2013.

"Фінансове благополуччя ІААФ необхідно було зберегти, тому я пішов на компроміс", - зізнався 86-річний сенегалець.

Колишній глава ІААФ зазначив, що росіян не покарали в цілях збереження іміджу Росії перед чемпіонатом світу з легкої атлетики 2013 року в Москві. Він зазначив, що скандал також позначився б на спонсорських контрактах.

Діака звинувачують у відмиванні грошей, корупції та здирництві за час роботи президентом федерації.

Також перед судом постане і син Діака Папа Массата Діак, який підозрюється в корупції і відмиванні грошей, пов'язаними з Олімпійськими іграми 2016 і 2020 років.

На фото: Ламін Діак (Reuters).