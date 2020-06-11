Клуби Другої ліги знову проголосували за дострокове завершення чемпіонату

На конференції Професіональної футбольної ліги клуби Другої ліги проголосували за дострокове завершення чемпіонату України.

Це рішення на НСК "Олімпійський" підтримали 11 голосів. 6 голосів були за продовження сезону, повідомляє Укрінформ.

Рішення направили виконкому Української асоціації футболу.

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Раніше таке ж рішення 21 травня прийняла Рада ліг ПФЛ (14 команд - за дострокове завершення, 5 - проти, 1 - утрималася).

Фото: ukrinform.ua.