На конференції ПФЛ присутні 30 делегатів Першої та Другої ліг

У конференції Професіональної футольной ліги України беруть участь 30 делегатів клубів Першої та Другої ліг.

16 клубів представляють Першу лігу, 14 - Другу, делегати чотирьох клубів Другої ліги на засідання не з'явилися, повідомляє офіційний сайт "Металіста-1925".

На конференції, яка проходить на столичному НСК "Олімпійський", обговорюють питання продовження сезону у Першій та Другій лігах чемпіонату України.

21 травня представники Другої ліги більшістю голосів вирішили достроково завершити чемпіонат без визначення призерів.

Фото: nsc-olimpiyskiy.com.