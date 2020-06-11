Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів ЄГФ, "Мотор" - в листі очікування

Європейська гандбольна федерація (ЄГФ) назвала 10 команд, які виступлять на груповому етапі нового сезону Ліги чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт ЄГФ, в турнірі зіграють два представника німецької бундесліги "Кіль" і "Фленсбург", а також іспанська "Барселона", данський "Ольборг", угорський "Веспрем", хорватський "Загреб", французький "Парі Сен-Жермен" , португальський "Порту", північномакедонський "Вардар" зі Скоп'є і польський "Віве" з Кельце.

Ще шість команд, які виступатимуть в головному континентальному турнірі, ЄГФ назве 19 червня. В "лист очікування" потрапили 14 претендентів, серед яких чемпіон України запорізький "Мотор", а також брестський гандбольний клуб імені Мєшкова (Білорусь), швейцарський "Шаффгаузен", норвезький "Ельверум", словенський "Целє", угорський "Пік" з Сегеда, іспанський "Адемар" з Леона, французький "Нант", данський "Гудмен", польська "Вісла" з Плоцька, португальський "Спортинг" з Лісабона, північномакедонський "Єврофарм" з Бітоли, турецький "Бешикташ" зі Стамбула і румунське "Динамо" з Бухареста.

Жеребкування групового етапу нового сезону гандбольної Ліги чемпіонів пройде 1 липня у Відні (Австрія).

У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів пройшов тільки груповий етап. Потім в березні у зв'язку з пандемією коронавируса ЄГФ прийняла рішення не проводити матчі 1/8 і 1/4 фіналу, а завершити сезон "Фіналом чотирьох", в якому братимуть участь по дві кращі команди з двох попередніх груп - "Барселона", "Парі Сен -Жермен "," Кіль "і" Веспрем ". Планується, що вирішальний етап чемпіонської Ліги пройде 28-29 грудня в німецькому Кельні.

Фото: handball.motorsich.com.