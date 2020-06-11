Український хавбек "Ференцвароша" забив м'яч вперше з липня минулого року

Футбольний клуб українського наставника Сергій Реброва "Ференцварош" з Будапешта втратив очки у виїзному матчі проти середняка чемпіонату Угорщини "Пакша", пропустивши два м'ячі в доданий арбітром час - 2:2.

Автором другого голу столичної команди став український півзахисник Ігор Харатін, який не забивав у чемпіонаті більше року - з 17 липня 2019-го, коли відзначився в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє Укрінформ.

Відзначимо, що Харатін вперше потрапив до списків збірної України, проте зіграти за "синьо-жовтих" футболісту поки не пощастило через пандемію коронавірусу.

На фото: Ігор Харатін (Футбол 24).