Клуби УПЛ не приймуть переможців Першої ліги, якщо сезон не дограють – ЗМІ

«Рух», «Волинь» і «Минай» повинні дограти повноцінний сезон в Першій лізі, аби їх підвищення в класі вважалося легітимним.

Журналіст телеканалів «Футбол» Ігор Бурбас написав на своїй сторінці у Twitter про можливі складнощі з підвищенням в класі команд Першої ліги, якщо чемпіонат не завершиться за регламентом.

«Давайте не забувати, що УПЛ - це об'єднання клубів. За моєю інформацією, перед наступним сезоном більшістю голосів представники еліти не приймуть до своїх лав тих, хто підвищиться не за спортивним принципом в обхід регламенту. Де гарантія, що через рік вони не розколють УПЛ», - написав Бурбас.

11 червня в Києві відбудеться конференція ПФЛ, на якій має вирішитись доля сезону Першої ліги.

У Першій лізі в даний момент лідирують «Рух», «Волинь» і «Минай». Якщо приймуть рішення про дострокове завершення сезону, то ці три команди піднімуться в УПЛ.

Фото: сайт ФК "Рух"