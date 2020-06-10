Футболісти "Динамо" здали тести на коронавірус

Гравці, тренерський штаб та персонал київського футбольного клубу "Динамо" пройшли планове тестування на коронавірус згідно з медичним протоколом.

Результати очікуються протягом 38-ми годин - увечері в четвер або вранці у п'ятницю, повідомляє офіційний сайт столичної команди.

На вечір 12 червня запланований виліт гравців "Динамо" до Запоріжжя. У суботу, 13 червня, відбудеться матч 26-го туру УПЛ проти луганської "Зорі".

Становище команд першої шістки чемпіонату України: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.