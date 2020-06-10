Караваєв: Переможець матчу "Зоря" - "Динамо" отримає невелику перевагу

Футбольний хавбек збірної України та київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів про настрій на ключовий поєдинок проти чемпіонату України проти луганської "Зорі" у 26-у турі чемпіонату України.

Гравець відзначив, що переможець цього протистояння отримає невелику перевагу у боротьбі за "срібло", повідомляє Zbirna.com.

"Матч буде складним і важливим для обох команд. Переможець цієї гри дістане невелику перевагу. У будь-якому випадку, боротьба йтиме до останнього туру. Крім того, зустріч буде принциповою для мене, оскільки я багато матчів провів у складі "Зорі". Футболісти луганського клубу давно грають разом, з приходом Віктора Скрипника змінилася тактика, видно, що цьому аспекту приділяють багато уваги", - зазначив Караваєв.

Нагадаємо, матч "Зоря" - "Динамо" відбудеться у суботу, 13 червня, на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі. Уболівальники зможуть подивитися його у прямому ефірі на телеканалі "2+2". Початок поєдинку - о 17.00.

Становище команд першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.