Маріон Бартолі: Парні гравці отримують занадто багато

Чемпіонка Уїмблдону-2013 французька тенісистка Маріон Бартолі оцінила значимість парних гравців.

"Я не говорила, що хочу скасувати всі парні турніри. Ні, навіщо. Це ж частина історії і - поки що - частина тенісу і "Шлемів". І Кубка Девіса, звичайно. Потрібно просто урізати парникам призові - зараз вони отримують занадто багато. Чемпіон парного турніру отримує більше чвертьфіналіста одиночного розряду. Хіба це нормально? " - цитує Бартолі Tennis Majors.

Відзначимо, що найвища позиція Бартолі в одиночному рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) - 7-ма (січень 2013 року), в парному розряді - 15-та (липень 2004 року).

Фото: btu.org.ua.