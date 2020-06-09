Українська бігунка Ляхова через карантин не може вилетіти з Кенії

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова через пандемію коронавірусу не може повернутися на батьківщину зі зборів у Кенії.

Виліт знову перенесли, тепер на 4 липня, оскільки Кенія продовжила карантин, повідомила бігунка в Instagram.

"Збори у Кенії тривають. І вже перевалило за психологічну позначку - 3 місяці. А ще попереду ще точно місяць. Квитки знову перенесли, вже на 4 липня. Кенія продовжила карантин на 30 днів... І я вже десь відчуваю себе місцевим мешканцем" , - написала українка.

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Нагадаємо, майстер спорту міжнародного класу Ляхова, яка спеціалізується в бігу на 800 метрів, є дворазовою володаркою "золота" Європейських ігор-2019.

Фото: uaf.org.ua.