Четверо гравців "Динамо" під загрозою дискваліфікації перед грою у Запоріжжі
У виїзному поєдинку отримає право зіграти захисник "біло-синіх" Денис Попов, який відбув одноматчеву дискваліфікацію в минулій зустрічі з "Олександрією", повідомляє пресслужба ФК "Динамо" (Київ).
Напередодні запорізького протистояння під загрозою дискваліфікації у динамівців Микита Бурда, Беньямін Вербич, Назарій Русин та Артем Шабанов (у всіх - по 3 попередження, можлива дискваліфікація на один матч у разі отримання наступної жовтої картки).
Точно не зіграє у киян Артем Бєсєдін, який продовжує відбувати річну дискваліфікацію.
"Зорі" не допоможе Богдан Лєднєв (отримав восьме попередження в сезоні в минулому матчі з "Колосом"). Під загрозою дискваліфікації Йоель Абу Ханна, Віталій Вернидуб (по 7 попереджень, можлива дискваліфікація на один матч), Владислав Кабаєв, Владислав Кочергін (по 3 попередження, можлива дискваліфікація на один матч).
У наступному турі після зустрічі з "Зорею" динамівці приймуть на своєму полі ковалівський "Колос" (22 червня). "Зоря" у свою чергу у гостях зіграє з чернігівською "Десною".
"Зоря" яка на даний момент займає другий рядок у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок (по 49) з "Динамо". Лідирує донецький "Шахтар", в активі якого 65 очок.
Фото: Укрінформ.