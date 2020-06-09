Четверо гравців "Динамо" під загрозою дискваліфікації перед грою у Запоріжжі

Найближчої суботи, 13 червня, київське "Динамо" зустрінеться на "Славутич-Арені" у Запоріжжі із луганською "Зорею" у 26-му туру футбольної Прем'єр-ліги України.

У виїзному поєдинку отримає право зіграти захисник "біло-синіх" Денис Попов, який відбув одноматчеву дискваліфікацію в минулій зустрічі з "Олександрією", повідомляє пресслужба ФК "Динамо" (Київ).

Напередодні запорізького протистояння під загрозою дискваліфікації у динамівців Микита Бурда, Беньямін Вербич, Назарій Русин та Артем Шабанов (у всіх - по 3 попередження, можлива дискваліфікація на один матч у разі отримання наступної жовтої картки).

Точно не зіграє у киян Артем Бєсєдін, який продовжує відбувати річну дискваліфікацію.

"Зорі" не допоможе Богдан Лєднєв (отримав восьме попередження в сезоні в минулому матчі з "Колосом"). Під загрозою дискваліфікації Йоель Абу Ханна, Віталій Вернидуб (по 7 попереджень, можлива дискваліфікація на один матч), Владислав Кабаєв, Владислав Кочергін (по 3 попередження, можлива дискваліфікація на один матч).

У наступному турі після зустрічі з "Зорею" динамівці приймуть на своєму полі ковалівський "Колос" (22 червня). "Зоря" у свою чергу у гостях зіграє з чернігівською "Десною".

"Зоря" яка на даний момент займає другий рядок у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок (по 49) з "Динамо". Лідирує донецький "Шахтар", в активі якого 65 очок.

Фото: Укрінформ.