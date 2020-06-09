Футбольний матч "Динамо" - "Колос" перенесли на один день

Поєдинок 27-го туру чемпіонату України з футболу між клубами Прем'єр-ліги "Динамо" (Київ) - "Колос" (Ковалівка) перенесено.

Гра відбудеться не 21-го червня, а 22-го, повідомляє офіційний сайт столичної команди.

Зустріч пройде на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві і розпочнеться о 17.00.

Перенесення матчу відбулося за домовленістю клубів і пов'язане зі спільним використанням арени "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

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Положення команд першої шістки чемпіонату УПЛ: "Шахтар" - 65 очок, "Зоря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Олександрія" - 43, "Колос" - 26.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.