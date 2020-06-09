"Динамо" розпочало підготовку до виїзного матчу із "Зорею"

Київське "Динамо" після дня відпочинку приступило до підготовки до наступного календарного матчу чемпіонату України.

У 26-му турі футбольної Прем'єр-ліги динамівці зустрінуться з луганською "Зорею", яка на даний момент займає другий рядок у турнірній таблиці, маючи однакову кількість очок з "біло-синіми", повідомляє пресслужба ФК "Динамо" (Київ) .

Зустріч буде мати важливе турнірне значення для обох команд в боротьбі за друге місце. Гра відбудеться в Запоріжжі в найближчу суботу, 13 червня.

До майбутнього матчу команда Олексія Михайличенка готується у звичному режимі. У найближчі дні команда буде проводити по одному тренуванню в день, збираючись на клубній базі в Конча-Заспі вранці, коли температура ще не сильно висока. Хоча в Київ прийшло справжнє літо, і навіть в ранкові години стовпчики термометрів наближаються до позначки в + 30°С, а вдень перевищують її.

Нагадаємо, в цьому сезоні "Динамо" і "Зоря" зустрічалися вже двічі. 1 вересня на "Славутич-Арені" була зафіксована нічия 2:2, а 8 грудня на "Олімпійському" перемогу здобули гості - 2:1 на користь "Зорі".

Фото: fcdynamo.kiev.ua.