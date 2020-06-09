Кадрові рішення XXIII конгресу Української асоціації футболу

На XXIII конгресі Української асціації футболу, що проходив у Львові, внесено зміни до складу керівних органів асоціації.

Так, на посади перших віцепрезидентів асоціації обрали Алана Плієва та Анатолія Дем'яненка, повідомляє пресслужба УАФ. Віцепрезидентами УАФ стали Олександр Шевченка та Юрій Запісоцький, який обійматиме дві посади - віцепрезидента та генерального секретаря. Читайте також: Прем'єр-ліга назвала Миколенка кращим футболістом 25 туру До виконкому асоціації увійшли Віктор Межейко, Євген Дикий, Олександр Зінченко, Тарас Герула та Василь Заторський. На фото: Олександр Зінченко/uaf.ua.