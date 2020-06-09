Іспанський чемпіонат повертається: усі інтриги та топ-матчі

Все, що потрібно знати про перший тур іспанської Ла Ліги після поновлення сезону.

Чемпіонат Іспанії поновлюється другим серед топ-ліг. Попри більш важку, ніж у Німеччині, епідеміологічну ситуацію, іспанці відчувають можливість продовжити сезон. Звичайно, максимально високий фінансовий стимул – без грошей за телеправа на багатьох очікувало банкрутство.

Ла Ліга цього сезону дуже цікава. Боротьба точиться всюди – за чемпіонство, за зони ЛЧ та ЛЄ і за виживання. Якщо розібратися, то ні за що не борються лише команди з восьмого по одинадцяте місця. Усім інших загрожує або єврозона, або виліт. Тож чудово, що все вирішиться на футбольних полях, а не в кабінетах. Керівництво Ла Ліги збирається проводити матчі кожного дня, тож на нас очікують інтригуючі протистояння. Даємо поради від експертів Parimatch, в яких матчах варто підкріпити інтерес ставкою.

Читайте також: Футбольний чемпіонат Іспанії офіційно поновлять 11 червня

«Севілья» - «Бетіс»

Ставка: перемога «Севільї» в один гол. Коефіцієнт 3,7

Як і в Німеччині з Україною, іспанський чемпіонат рестартує із топ-матчу. На прикладі бундесліги ми бачимо, що відсутність вболівальників знищила в принципі фактор домашнього матчу. Але пропонуємо не поспішати екстраполювати цей висновок на Ла Лігу – потрібно придивитися.

«Севілья» цього сезону (як і останніми роками загалом) вирішує амбітніші завдання, аніж сусіди. Підопічні Хулена Лопетегі поки треті, але позаду монструозний «Атлетіко» та зголоднілі до ЛЧ «Реал-Сосьєдад» і «Гетафе». Тобто включатися «білим андалусійцям» потрібно одразу. Буде бій, в якому важко передбачити кількість голів, але лідером в цьому протистоянні є «Севілья».

«Атлетік» - «Атлетіко»

Ставка: нічия Коефіцієнт 3,10

Матч з претензією на топовість у Більбао – третя і четверта команди Ла Ліги за кількістю чемпіонських титулів. Головним претендентом на перемогу небезпідставно вважається «Атлетіко», який прагне повернутися у топ-4. Серед кадрових проблем – лише травма Феліша.

Але й суперник дуже непростий. «Атлетік» у Ла Лізі сезон проводить посередньо, але вдома грає потужно – приміром, двічі переміг «Барселону». Домашні 24 очки у 13-ти матчах натякають, що легко мадридському клубу не буде. Також команда дісталася фіналу Кубка Іспанії.

Зверніть увагу, що ці команди цього сезону полюбляють грати внічию: 12 разів миром розійшовся «Атлетіко» (лідер за цим показником), 10 нічиїх в «Атлетіка». Є підстави очікувати нічию і цього разу.

«Мальорка» - «Барселона»

Ставка: Тайм/матч - нічия/перемога «Барселони» Коефіцієнт 4,2

«Барселона» - якраз та команда, на прикладі якої буде цікаво відстежити вплив гостьових і домашніх трибун. На виїзді «Барса» грає погано – лише 18 очок у 13 матчах. Зате вдома майже безпомилкова – виграла все, крім Ель Класіко.

Пауза для каталонців була доречною. По-перше, встиг відновитися Луїс Суарес. По-друге, команда отримала більше часу для знайомства з вимогами нового тренера.

«Мальорка» веде боротьбу за виживання, а тому буде заряджена на результат. Але клас команд все-таки дуже різниться. Можна очікувати, що у першому таймі на свіжих ногах «Мальорка» ще встоїть, але по перерві «Барселона» має дотиснути. Підкріплення цьому прогнозу можна знайти у статистиці: «Мальорка» в перших таймах має різницю м’ячів 14:17, «Мальорка» другого тайму 14:27.

«Реал» (Мадрид) – «Ейбар»

Ставка: «Реал» переможе 2:0 Коефіцієнт 7,2

На словах «Реал» сповнений бажання відновити сезон і вирвати чемпіонський титул у «Барселони». Настав час доводити.

Перший іспит – і не іспит зовсім. «Ейбар» хитає весь сезон. Вперше за п’ятирічку в еліті баскський клуб реально претендує на виліт. Особливо кепсько команда почувається на виїзді – 8 очок і мізерні 8 голів у 13 поєдинках.

«Реал» Зідана – це у першу чергу прагматизм. Відколи Королівський клуб залишив Роналду, очікувати від команди гольової феєрії можна лише по великих святах. Все ще у пошуках себе Вінісіус, Азар щойно відновився. Звичайно, «Реал» має перемагати – але скромно і переважно за рахунок надійної оборони.

Кілька коротких передбачень на інші матчі:

• якщо «Гетафе» перемагає, то майже завжди робить це насухо. У суперниках – скромна і позбавлена амбіцій «Гранада». Радимо ризикнути за солодкий коефіцієнт 10,5 – стільки вартує перемога «Гетафе» із рахунком 2:0;

• «Реал-Сосьєдад» набагато переважає «Осасуну» - і в класі, і, головне, в рівні амбіцій. Аби зберегти місце у зоні ЛЧ, клуб із Сан-Себастьяна має перемагати – маємо припущення, що він зробить це впевнено. Перемога господарів з перевагою – 1,5 голи вартує коефіцієнту 2,95;

• У «Валенсії» та «Леванте» напад цього сезону не феєрить. Враховуючи відсутність головної зірки «кажанів» Феррана Торреса та порожнечу на зазвичай дуже гарячій «Местальї», очікувати розсипу голів не варто. Класичний тотал менше 2,5 має коефіцієнт 2,23.

• «Еспаньйол» у січні витрачав найбільше у Ла Лізі. Якщо не здолати вдома «Алавес», то з мріями про збереження прописки можна розпрощатися. Перемога «Еспаньйолу» оцінена у 2,15.

Фото: Marca