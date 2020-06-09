На старті турніру UTF Gentlemen Invitational Маштаков переміг Приходька

В Ірпені стартував чоловічий виставковий тенісний турнір UTF Gentlemen Invitational.

У першій грі групи А Микита Маштаков обіграв Олега Приходька - 6:3; 6:1, повідомляє Укрінформ.

Турнір триватиме до 13 червня. Схема його проведення - 8 учасників, дві групи, два півфінали та фінал.

На UTF Gentlemen Invitational також виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Марат Дев'ятьяров, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський.

Як повідомляло агентство, жіночий виставковий турнір в Ірпені UTF Invitational Ladies раніше виграла 17-річна киянка Марта Костюк.

Фото: ФТУ.