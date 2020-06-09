На старті турніру UTF Gentlemen Invitational Маштаков переміг Приходька

На старті турніру UTF Gentlemen Invitational Маштаков переміг Приходька

Укрінформ
В Ірпені стартував чоловічий виставковий тенісний турнір UTF Gentlemen Invitational.

У першій грі групи А Микита Маштаков обіграв Олега Приходька - 6:3; 6:1, повідомляє Укрінформ.

Турнір триватиме до 13 червня. Схема його проведення - 8 учасників, дві групи, два півфінали та фінал.

На UTF Gentlemen Invitational також виступлять Владислав Орлов, Владислав Манафов, Олексій Крутих, Марат Дев'ятьяров, Павло Шумейко та В'ячеслав Бєлінський.

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Як повідомляло агентство, жіночий виставковий турнір в Ірпені UTF Invitational Ladies раніше виграла 17-річна киянка Марта Костюк.

Фото: ФТУ.

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