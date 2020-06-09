Матч за участю Світоліної потрапив у топ-8 кращих чвертьфіналів Roland Garros

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала список кращих протистоянь 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з 1996 по 2019 рік.

Як повідомляє пресслужба WTA в топ-8 найбільш пам'ятних четвертьфінальних матчів на Roland Garros в 1996-2019 роках потрапив і поєдинок за участю першої "ракетки" України Еліни Світоліної.

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Топ-8 кращих матчів 1/4 фіналу Roland Garros з 1996 по 2019 рік:

1. Марі Пірс (Франція) - Моніка Селеш (США) - 4:6, 6:3, 6:4 (2000 рік)

2. Дженніфер Капріаті (США) - Серена Вільямс (США) - 6:3, 2:6, 6:3 (2004 рік)

3. Ніколь Вайдишова (Чехія) - Вінус Вільямс (США) - 6:7 (5:7), 6:1, 6:3

4. Саманта Стосур (Австралія) - Серена Вільямс (США) - 6:2, 6:7 (2:7), 8:6 (2010 рік)

5. Франческа Скьявоне (Італія) - Анастасія Павлюченкова (Росія) - 1:6, 7:5, 7:5 (2011 рік)

6. Серена Вільямс (США) - Світлана Кузнєцова (Росія) - 6:1, 3:6, 6:3 (2013 рік)

7. Марія Шарапова (Росія) - Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 1:6, 7:5, 6:1 (2014 рік)

8. Сімона Халеп (Румунія) - Еліна Світоліна (Україна) - 3:6, 7:6 (7:6), 6:0 (2017 рік).

Фото: wtatennis.com.