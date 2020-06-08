Ерол Булут передав керівництву «Динамо» свій план розвитку команди

Турецький тренер успішно працює в цьому сезоні з клубом «Аланьяспор».

Турецьке видання Fotospor повідомляє, що головний тренер «Аланьяспора» Ерол Булут контактував з керівництвом «Динамо» і передав свій проект розвитку команди.

За інформацією джерела, посередником спілкування Булута і «Динамо» став футбольний агент Вадим Шаблій. Повідомляється, що Булут – не головний претендент на пост тренера «Динамо», а лише один із списку варіантів.

Також за інформацією Fotospor, Ігор Суркіс зустрівся з представником Сергія Реброва Шандором Варгою і висловив зацікавленість у поверненні українського фахівця. Однак, Варга повідомив, що Ребров веде переговори з «Фенербахче».

Як футболіст Булут виступав за донецький «Металург» з 2007 по 2009 рік. Булут очолив «Аланьяспор» в 2019 році, в нинішньому сезоні команда під його керівництвом йде на 6-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

Нагадаємо, в цьому сезоні «Динамо» змінило головного тренера, призначивши Олексія Михайличенка замість Олександра Хацкевича. В УПЛ «Динамо» посідає третє місце, поступаючись «Зорі» за результатами особистих зустрічей.

Фото: fotomac.com.tr