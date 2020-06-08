Перший після карантину тенісний турнір в Іспанії не дограли через негоду

Третій і останній день виставкового турніру Region of Valencia Tennis Challenge в іспанському місті Аліканте був скасований через погані погодні умови.

Через сильну зливу з градом стан грунтового корту визнали незадовільним, і організатори вирішили офіційно закінчити тенісні змагання, які, до речі, були першими в Іспанії після карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, повідомляє Marca.

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Переможця турніру мав визначити матч між іспанцем Роберто Баутістою-Агутом та австралійцем Алексом де Мінауром, які виграли по два поєдинки.

Фото: Marca.com.