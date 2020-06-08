Павелко: "Кількість клубів УПЛ збільшиться до 16-ти"

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко заявив, що Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) при будь-яких обставинах буде розширена до 16 клубів.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Ми ухвалили рішення про поступове збільшення учасників Прем'єр-ліги до 16 клубів. Незважаючи на форс-мажорні обставини, які має нас в цьому році, це рішення незмінне. Ми плануємо дограти сезон, а не закінчити його достроково, як в деяких країнах".

Нагадаємо, що через сезон в УПЛ повинні грати 16 клубів. Нині у Прем'єр-лізі виступають 12 команд.

Фото: Укрінформ.